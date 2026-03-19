Stadio ci siamo quasi Tremila | ultime richieste

Domani si terrà il sopralluogo in via Firenze, in cui la Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo valuterà la richiesta di ampliamento della capienza dello stadio Lungobisenzio. La decisione sulla richiesta di aumentare i posti a sedere verrà comunicata subito dopo l’ispezione. La risposta ufficiale arriverà quindi nel corso della giornata.

Tutto secondo le attese: la risposta della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo circa la richiesta del Prato di ampliare la capienza dello stadio Lungobisenzio arriverà domani, quando si terrà il sopralluogo decisivo in via Firenze. Nel frattempo, la società biancazzurra dovrà fornire un’ulteriore integrazione ai documenti già presentati fra martedì e ieri. In particolare, sono state formulate delle richieste di approfondimento. Per quanto concerne la parte strutturale, la Commissione ha chiesto che per le cancellate venga specificata la compatibilità del peso con le fondazioni nel terreno e la durata del certificato di collaudo, almeno annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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