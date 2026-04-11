Prato si prepara a rinnovare alcune infrastrutture chiave con un piano annunciato dall’amministratore delegato dell’Associazione Calcio locale. Tra gli interventi principali ci sono la riqualificazione dello stadio e la realizzazione di un sottopasso nell’area Soccorso, destinato a migliorare la circolazione del traffico cittadino. L’appalto più rilevante riguarda proprio questa opera, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e modernizzare il quartiere.

Prato, 11 aprile 2026 – Le redini dell’Ac Prato direttamente in mano così come quello dell’appalto più importante del territorio pratese: la realizzazione del sottopasso in zona Soccorso per dare respiro al traffico cittadino. Antonio Politano, avvocato e imprenditore mette radici tra via Firenze e la Declassata; punta sui colori biancazzurri e sulle prospettive di una città complessa ma dalle grandi potenzialità. Presidente Politano, dal luglio scorso e in questi ultimi mesi ancor di più, ha avuto un contatto diretto con la città. Che idea si è fatto di Prato? Quali sono le sue potenzialità? E le debolezze? “Fin dal primo momento ho percepito in Prato un’energia autentica, concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il piano di Politano. “Cittadella dello sport con lo stadio rinnovato. Soccorso, ci metto la firma”

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Corriere dello Sport – Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario2026-03-19 08:59:00 Arrivano conferme dal Corriere: La Juventus vuole fare un regalo a Luciano Spalletti.

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Prato, il piano di Politano. Cittadella dello sport con lo stadio rinnovato. Soccorso, ci metto la firmaL’imprenditore e presidente biancazzurro parla dei progetti per il territorio cittadino. Prato ha grandi potenzialità, abbia maggiore peso. Orgoglioso dei lavori della Declassata. Più che correre, ... lanazione.it

Scatta il piano Foligno. Con Rossetti e VerdeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Sulla #A11 code per traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est in direzione Pisa #viabiliTOS x.com

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