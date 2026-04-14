Malagò presidente Figc 67enne prepara la squadra in caso di vittoria alle elezioni Viglione segretario generale – TUTTI I NOMI

Il presidente della FIGC, un uomo di 67 anni, sta organizzando la sua squadra di vertice in vista di eventuali elezioni. Tra i nomi citati, quello di Giancarlo Viglione viene indicato come possibile segretario generale. La situazione si sta delineando nel caso in cui la candidatura venga confermata, con alcuni ruoli chiave ancora da definire. La campagna si sta sviluppando senza annunci ufficiali, ma le indiscrezioni circolano da tempo.