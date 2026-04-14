Malagò presidente Figc 67enne prepara la squadra in caso di vittoria alle elezioni Viglione segretario generale – TUTTI I NOMI
Il presidente della FIGC, un uomo di 67 anni, sta organizzando la sua squadra di vertice in vista di eventuali elezioni. Tra i nomi citati, quello di Giancarlo Viglione viene indicato come possibile segretario generale. La situazione si sta delineando nel caso in cui la candidatura venga confermata, con alcuni ruoli chiave ancora da definire. La campagna si sta sviluppando senza annunci ufficiali, ma le indiscrezioni circolano da tempo.
In caso di vittoria di Malagò, la sua squadra potrebbe essere composta da Giancarlo Viglione come segretario generale, Gravina come vicepresidente Uefa, Bergamini direttore tecnico e Marchetti portavoce In vista delle elezioni della Figc, Giovanni Malagò starebbe già preparando la squadra qua.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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