In questa puntata di Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera, si parla degli azzurri ai Mondiali Indoor di Torun. L’ospite è Alessandro Nocera, tecnico piemontese e allenatore di Dariya Derkach, che collabora anche come commentatore per Sky Sport. La puntata si concentra sull’analisi delle prestazioni degli atleti italiani in questa competizione.

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Sprint Zone: Alessandro Nocera analizza gli azzurri ai Mondiali Indoor di Torun

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