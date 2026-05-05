Sportelli di ascolto a sostegno delle lavoratrici vittime di discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro

Nelle sedi della Cgil provinciale di Chieti sono stati istituiti sportelli di ascolto dedicati alle lavoratrici che affrontano situazioni di discriminazione e molestie sul lavoro. Questi spazi sono stati predisposti per offrire un punto di riferimento alle dipendenti che desiderano condividere le proprie esperienze e ricevere supporto. L’iniziativa mira a garantire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso, cercando di affrontare direttamente le problematiche segnalate.

all’interno delle sedi della Cgil provinciale di Chieti.Le aperture sono previste a San Vito Chietino, il mercoledì dalle 17 alle 19 nella sede di piazza Garibaldi; a Lanciano il sabato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Colloqui discriminatori e molestie di ogni tipo: Milano da medioevo sui luoghi di lavoroMilano, 27 febbraio 2026 – La discriminazione parte dai colloqui di lavoro, con domande che indagano non sulle competenze ma sui progetti di vita... Sostegno alle vittime di reato, in Puglia un numero verde e uno sportello di ascolto in ogni provinciaEssere al fianco delle vittime di reato e delle loro famiglie, offrendo ascolto e sostegno concreto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nelle scuole di Catania potenziare e rinnovare gli sportelli di ascolto e mediazione; Il CNOP ti informa | 28/04/2026; Sanità territoriale e sportelli di ascolto, Tortora: Ecco la priorità; Al via gli sportelli di ascolto della CGIL Chieti per le lavoratrici in difficoltà. Cisl Catania: la proposta per un Patto per i Giovani e il Lavoro e sportelli di ascolto stabiliAllarme disagio giovanile a Catania, la Cisl lancia l’appello per una responsabilità collettiva: «Servono sportelli di ascolto permanenti e un grande Patto per i Giovani e il Lavoro». Maurizio Attanas ... cataniaoggi.it Nelle scuole di Catania potenziare e rinnovare gli sportelli di ascolto e mediazioneDopo il suicidio di Claudia, studentessa del liceo Cutelli, tre associazioni lanciano una petizione alle istituzioni ... lasicilia.it ATTENZIONE Venerdì 8 maggio, Santo Patrono di Varese (S. Vittore), in tutte le sedi aziendali, da Luino a Tradate, i seguenti uffici resteranno chiusi per l'intera giornata: CUP, Segreterie Ambulatori, Sportelli di ritiro referti, Punti Prelievo, Accettazio - facebook.com facebook