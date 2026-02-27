Colloqui discriminatori e molestie di ogni tipo | Milano da medioevo sui luoghi di lavoro

A Milano le pratiche nei colloqui di lavoro spesso vanno oltre le domande sulle competenze, toccando aspetti personali come lo stato civile o i piani familiari. Questa modalità di approccio crea un clima di discriminazione che si manifesta in modo evidente sui luoghi di lavoro. Le conversazioni si concentrano su questioni che non dovrebbero influenzare la selezione, generando un clima poco equo e rispettoso.

Milano, 27 febbraio 2026 – La discriminazione parte dai colloqui di lavoro, con domande che indagano non sulle competenze ma sui progetti di vita della candidata: “Ha una relazione stabile? Ha figli o pensa di averne in futuro?”. Passa dal demansionamento e dall’ esclusione dalle attività aziendali al rientro dalla maternità. Arriva all’incubo delle molestie sessuali sul lavoro, con lavoratrici considerate come “prede” da colleghi maschi, quasi sempre in ruoli gerarchicamente superiori o in posizioni apicali. Un triste spaccato del mondo del lavoro milanese, realtà dietro la facciata di buoni propositi, campagne istituzionali e politiche aziendali contro il divario di genere, che emerge dalle segnalazioni ricevute nell’anno appena trascorso dalla Consigliera di parità della Città metropolitana di Milano, Barbara Peres. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

