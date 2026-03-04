Sostegno alle vittime di reato in Puglia un numero verde e uno sportello di ascolto in ogni provincia

In Puglia, è attivo un numero verde e uno sportello di ascolto in ogni provincia dedicati alle vittime di reato e alle loro famiglie. Questi servizi mirano a fornire supporto immediato e ascolto dedicato a chi ha subito un crimine. Il progetto S. si occupa di garantire assistenza diretta e accessibile sul territorio, senza coinvolgimento in aspetti legali o processuali.

Essere al fianco delle vittime di reato e delle loro famiglie, offrendo ascolto e sostegno concreto. Un impegno che la Puglia intende portare avanti attraverso il progetto S.A.Vi. Puglia – Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, presentato questa mattina a Bari. L'iniziativa nasce dall'adesione del Dipartimento Welfare alla proposta del Ministero della Giustizia 'Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi', che, in accordo con quanto previsto dal quadro europeo e nazionale, riconosce alle vittime il diritto a ricevere informazione, assistenza e sostegno adeguati, comprensibili e accessibili in ogni fase del percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Puglia: 6 sportelli e numero verde per le vittime di reatoIn Puglia è stato presentato oggi un nuovo servizio dedicato alle vittime di reato, il S.

Sostegno alle vittime di reato, in Puglia un numero verde e uno sportello di ascolto in ogni provinciaIl progetto Savi nasce dall'adesione del dipartimento Welfare a un'iniziativa del Ministero della Giustizia: l'obiettivo è creare sul territorio un presidio in grado di offrire orientamento e supporto ... baritoday.it

Puglia, nasce il servizio S.A.Vi. per le vittime di reato: ascolto, assistenza e sostegno sul territorioIl S.A.Vi. Puglia nasce dall’adesione della Regione alla proposta del Ministero della Giustizia intitolata Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi, in ... immediato.net

