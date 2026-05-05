Sport inaugurato il Parma Ladies Open presented by Iren

Nella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale è stata presentata la sesta edizione del Parma Ladies Open, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma. L’evento si svolgerà dall’11 al 16 maggio 2026. La conferenza ha coinvolto gli organizzatori che hanno illustrato i dettagli della manifestazione. La notizia riguarda l’iniziativa sportiva e il calendario previsto.

Nella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale è stata presentata la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, in programma dall’11 al 16 maggio 2026. Saranno ventuno le Top 100 della classifica mondiale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Palermo Ladies Open: già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico? Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le... Leggi anche: Palermo Ladies Open, già oltre 1.500 i biglietti venduti Panoramica sull’argomento Parma Ladies Open: 21 tenniste Top 100 ai nastri di partenzaNella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale è stata presentata la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parm ... sportparma.com Torna il grande tennis in città: Parma Ladies Open WTA 125 con cinque tra le prime 50 giocatrici al mondo - VideointervisteIl grande tennis torna nella nostra città con la nuova edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, il torneo Wta 125 organizzato da Mef Tennis Events ed in programma al Tc Parma di Mariano da lu ... gazzettadiparma.it