Sport benessere e comunità | l’impegno di SiAmo Paduli per un paese più attivo e unito

La lista “SiAmo Paduli”, guidata dal candidato sindaco Daniele Bonavita, ha presentato il proprio programma elettorale, incentrato sull’importanza dello sport per favorire il benessere e rafforzare il senso di comunità nel paese. Tra gli obiettivi principali ci sono iniziative volte a promuovere l’attività fisica e a creare spazi condivisi per i cittadini di tutte le età. L’impegno si concentra sulla realizzazione di progetti che favoriscano un paese più attivo e unito.

Tempo di lettura: 2 minuti La lista “SiAmo Paduli”, con candidato sindaco Daniele Bonavita, pone al centro del proprio programma il valore dello sport come leva fondamentale per il benessere individuale e collettivo. “ Crediamo nello sport come uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e rafforzare i legami tra le persone – dichiarano i rappresentanti della lista -. P er questo vogliamo promuovere attività e iniziative sportive per tutte le età, favorendo il benessere, la prevenzione e la socializzazione”. Un impegno concreto sarà rivolto al supporto delle associazioni sportive già attive sul territorio. “ Sosterremo le...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sport, benessere e comunità: l’impegno di “SiAmo Paduli” per un paese più attivo e unito Notizie correlate Leggi anche: Comunali, Bonavita: “SìAmo Paduli”, una lista che nasce dall’amore per la comunità” Leggi anche: Sport, benessere e impegno sociale: torna a Lignano la Corsa delle Rose Una raccolta di contenuti Elezioni, appello alla partecipazione della lista SiAmo PaduliLa lista ‘SiAmo Paduli’, con il candidato sindaco Daniele Bonavita, lancia un invito aperto a tutta la cittadinanza: contribuire attivamente alla costruzione del futuro del paese attraverso idee, prop ... ntr24.tv Paduli, Bonavita: Una lista che nasce dall’amore per la comunitàSìAmo Paduli è molto più del nome di una lista. È una dichiarazione d’intenti, un impegno concreto, una scelta di campo fatta con il cuore e con responsabilità. A sottolinearlo è Daniele Bonavita, c ... ntr24.tv