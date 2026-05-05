A Spoltore è stata avanzata una proposta per intitolare l’aula consiliare a Giacomo Matteotti. La richiesta è stata presentata da un consigliere comunale durante l’ultimo consiglio, con l’obiettivo di ricordare la figura del deputato ucciso nel 1924. Nella stessa seduta, si è discusso anche di un’idea per collegare il nome di Calamandrei a iniziative di valorizzazione della memoria storica locale.

? Cosa scoprirai Chi ha presentato la proposta per intitolare l'aula a Matteotti?. Come si collega la figura di Calamandrei a questa iniziativa locale?. Perché il professore Nori ha citato i precursori della Resistenza?. Quali sono i prossimi passi per l'approvazione ufficiale in Comune?.? In Breve Iniziativa promossa dall'Anpi e dal professore Alfonso Nori il 23 aprile scorso. Nori richiama Piero Calamandrei e la difesa di Danilo Dolci nel 1956. Riferimenti storici ai precursori Amendola, Gobetti, Rosselli e Gramsci. Proposta legata ai valori costituzionali per l'aula consiliare di Spoltore. Al 23 aprile scorso, la proposta di intitolare l’aula consiliare del Comune di Spoltore a Giacomo Matteotti ha mosso il dibattito civile locale attraverso l’iniziativa dell’Anpi e del professore Alfonso Nori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoltore, proposta per intitolare l’aula consiliare a Matteotti

Notizie correlate

Castigliego (Pd): "Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore"«L’intitolazione della sala consiliare di Spoltore a Giacomo Matteotti rappresenta una grande notizia e una scelta dal forte valore simbolico e...

Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Lega Giovani sulla sala consiliare di Spoltore intitolata a Matteotti: Serve rispetto per cittadini e consiglio comunale; Sala consigliare intitolata a Matteotti: scoppia il caso a Spoltore; Castigliego (Pd): Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore; De Lellis (Forza Italia Giovani): False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltore.

La sala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Matteotti, l'intervento del promotore Alfonso NoriRiceviamo e pubblichiamo l'intervento di Alfonso Nori, professore di lettere residente a Spoltore e appassionato di storia, che ha proposto, insieme all'Anpi, di intitolare la sala consiliare del Comu ... ilpescara.it

La Sala Consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo MatteottiSala consiliare del Comune di Spoltore intitolata a Giacomo Matteotti nel 102esimo anniversario del processo a suo carico. Nell’occasione presentati gli eventi organizzati per il 25 aprile festa della ... rete8.it

Spoltore sempre più "spaccata" sulla fusione dei 3 comuni nella Nuova Pescara - facebook.com facebook