Castigliego Pd | Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore

Un consigliere del Partito Democratico ha annunciato che si propone di intitolare la sala consiliare del Comune di Spoltore a Giacomo Matteotti. La proposta mira a commemorare la figura storica e il suo ruolo nel panorama politico italiano. La decisione sarà discussa nelle prossime sedute del consiglio comunale, che dovrà approvare o meno questa proposta. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul percorso procedurale.

«L’intitolazione della sala consiliare di Spoltore a Giacomo Matteotti rappresenta una grande notizia e una scelta dal forte valore simbolico e politico. Matteotti è una delle figure più alte dell’antifascismo italiano, un uomo che ha pagato con la vita la sua opposizione al fascismo e la difesa.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica... Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio BorsellinoLa sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio...