Un uomo è stato arrestato dopo aver confessato di aver ucciso un amico durante un confronto per una somma di 150 euro. L'indagato ha fornito dettagli sul delitto, incluso il luogo in cui sono stati nascosti i resti del giovane e le modalità dello smembramento. La polizia ha sequestrato prove sul luogo del decesso e ha ricostruito la vicenda, che ha portato all'arresto dell'uomo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il cuoco a tornare al lavoro dopo l'omicidio?. Dove sono stati nascosti i resti del giovane dopo lo smembramento?. Perché la difesa chiede una perizia psichiatrica sulla ludopatia dell'imputato?. Cosa ha spinto l'assassino a nascondere il corpo in cantina?.? In Breve L'imputato Shuryn ha ucciso il bengalese Bala Sagor il 18 settembre a Spoleto.. Il movente risiede in un debito di 150 euro legato alla ludopatia.. I resti sono stati dispersi tra Monteluco, via Primo maggio e Giro Condotti.. La difesa ha chiesto perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere.. Davanti alla Corte d’Assise di Terni, il trentatreenne ucraino Dmytro Shuryn ha confessato l’omicidio di Bala Sagor, avvenuto lo scorso 18 settembre a Spoleto, dopo averlo colpito al collo per un debito di 150 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, uccide l’amico per 150 euro: l’imputato confessa il delitto

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Umbria, Spoleto, Basilica di Santa Eufemia. x.com