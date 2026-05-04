Uccide l’amico e lo fa a pezzi per un debito di 150 euro | Chiedo perdono non volevo

Un uomo ha ucciso un amico durante una lite legata a un debito di 150 euro. La discussione si è conclusa con una ferita al collo, seguita dal tentativo di nascondere il corpo sotto un lenzuolo. Dopo aver ripreso il lavoro in un ristorante, ha poi smembrato la vittima il giorno successivo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sul movente.

Una coltellata al collo per 150 euro. Poi il corpo coperto con un lenzuolo, il turno di lavoro al ristorante come se nulla fosse, e il giorno dopo lo smembramento. I resti chiusi in sacchi e gettati in campagna come rifiuti. È il racconto agghiacciante emerso nel corso del processo a carico di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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