Un giovane di 18 anni ha confessato di aver ucciso un suo amico, il cui corpo era stato trovato dopo la scomparsa avvenuta il 19 marzo in un paese vicino. La vicenda si è conclusa con la sua ammissione, dopo che le forze dell'ordine avevano avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La morte dell’amico aveva suscitato attenzione tra gli abitanti della zona.

Il ritrovamento del corpo di Vincenzo Iannitti, scomparso il 19 marzo da Sessa Aurunca, ha portato alla luce una dinamica criminale risolta con la confessione di un diciottenne. Il giovane, amico della vittima, ha ammesso l’omicidio e l’occultamento del cadavere all’interno di un cavedio situato a San Castrese. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno permesso di individuare il luogo dove il ventenne era stato nascosto per settimane. Il corpo è stato rinvenuto in uno spazio angusto, adiacente al terrazzo di un’abitazione oggetto di lavori di ristrutturazione. La salma, che presentava uno stato avanzato di decomposizione, si trovava racchiusa in un sacco e veniva celata sotto accumuli di detriti, pietre e materiali di risulta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto a San Castrese: diciottenne confessa l’omicidio dell’amico

News - Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese. La confessione shock dell’amico 21/4/2026

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