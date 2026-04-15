Oltre lo showroom | nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredo

È stato inaugurato un nuovo hub dedicato al design d’arredo, segnando un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti e concepiti gli spazi abitativi. Questo centro va oltre il tradizionale showroom, puntando a integrare diverse competenze e offrendo servizi che coprono vari aspetti della progettazione e realizzazione degli ambienti. La trasformazione riguarda un passaggio da una semplice esposizione di mobili a un sistema più articolato di soluzioni e consulenze.

Il modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla creazione di un ecosistema integrato di competenze. Al centro di questa evoluzione si pone Carmelostuni, che attraverso l’Atelier d’arredo e la nuova realtà del Carmelostuni Hub, punta a trasformare il concetto di personalizzazione in un processo collettivo che coinvolge progettisti, aziende, tecnici e utenti finali per rispondere alle complessità dell’abitare contemporaneo. L’approccio proposto non si limita all’estetica, ma si estende con particolare attenzione al settore outdoor, considerata una delle applicazioni più innovative della metodologia dell’Atelier.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredo Agritech, nel Polo universitario di S. Giovanni nasce Arca: il maxi hub che rivoluziona l’agroalimentareUn edificio di cinque piani trasformato in laboratorio avanzato per il futuro dell’agricoltura. Koolhaas rivoluziona il Salone: nasce il design contract del futuroSalone del Mobile punta sul contract: OMA e Koolhaas disegnano il futuro del design integrato Il Salone del Mobile.