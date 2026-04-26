Design per esterni | nasce a Benevento lo showroom d’eccellenza

A Benevento è stato inaugurato un nuovo showroom dedicato al design per esterni, chiamato Amorosi Garden. La struttura si estende su una superficie di circa 750 metri quadrati e si concentra sull’esposizione di arredi e soluzioni per gli spazi esterni. L’apertura di questo spazio mira a offrire un punto di riferimento per chi cerca prodotti specifici per l’arredo di giardini, cortili e aree all’aperto.

? Cosa sapere A Benevento apre Amorosi Garden, nuovo showroom di 750 metri quadrati per il design esterno.. La struttura a Ponte Valentino offre arredi con design tutelato e garanzia di 5 anni.. A Ponte Valentino, nel cuore della zona industriale di Benevento, è aperto Amorosi Garden, il nuovo showroom di 750 metri quadrati dedicato al design per gli spazi esterni che punta a trasformare il modo di vivere l’aria aperta. L’inaugurazione segna un punto di riferimento cerca soluzioni di arredo che non siano semplici complementi, ma veri elementi tecnologici e di stile. La struttura nasce con l’obiettivo di portare il comfort domestico oltre le mura di casa, offrendo una selezione di prodotti di fascia alta pensata vuole abitare il giardino o il terrazzo con la stessa cura riservata agli interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design per esterni: nasce a Benevento lo showroom d’eccellenza Notizie correlate Oltre lo showroom: nasce l’hub che rivoluziona il design d’arredoIl modello di gestione degli spazi abitativi sta affrontando una metamorfosi profonda, spostando il baricentro dalla semplice vendita di oggetti alla... Milano, nasce lo showroom Clei: 13 vetrine per vivere i piccoli spaziIl brand Clei punta a consolidare la propria presenza nel mercato internazionale della progettazione d’interni con l’apertura di Spazio Clei, un... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le novità 2026 di arredamento per il giardino: 9 trend da non perdere dalla Milano Design Week; Nuove geografie dell'outdoor al Fuorisalone e in fiera; Milano Design Week 2026. FIAM: quattro iniziative per raccontare il design outdoor contemporaneo; A Ponte Valentino inaugurato 'Amorosi Garden': lo showroom di arredo per esterno con design esclusivo e qualità garantita. Design, a Pesaro nasce il brand EllemuraIl design a Pesaro è sempre vivo, sia come cultura che innovazione. Giovedì in via Passeri 85 nella sede dello studio Tonuccidesign, verrà presentato il nuovo brand Ellemura. Si tratta di un nuovo ... ilrestodelcarlino.it A Palazzo Meli Lupi l’esposizione ripercorre la storia del brand (presente anche in fiera) e il suo ruolo pioneristico nell’uso del vetro nel design con il coinvolgimento di sette progettiste - facebook.com facebook Il brand modenese presente all’evento meneghino - di cui è Official Sponsor e Mobility Partner - con appuntamenti e attivazioni all’insegna dell’arte e del design: si rinnova la collaborazione con Giorgetti, una partnership all’insegna del Made in Italy x.com