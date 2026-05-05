Durante una riunione a Yerevan, in Armenia, l’Unione europea ha rafforzato la collaborazione con l’Ucraina e il Regno Unito, ampliando il suo raggio d’azione oltre i confini tradizionali di Bruxelles. Per la prima volta, il Canada, rappresentato dal premier Carney, ha partecipato alla riunione della Comunità politica europea, un organismo che coinvolge anche paesi del Caucaso e del continente europeo.

È una Ue che supera i confini delle "classiche" istituzioni di Bruxelles. E che ieri a Yerevan, in Armenia, ha allargato lo sguardo al Caucaso e a tutto il continente e oltre; includendo per la prima volta il Canada del premier Carney in una riunione della Comunità politica europea (Cpe). Il foro continentale più giovane dell'area sembra essere particolarmente funzionale per il momentum geopolitico, e segna anche un nuovo passo di riavvicinamento all'Ue, dopo la Brexit, della "Perfida Albione". In una dichiarazione congiunta dopo l'incontro tra la presidente della Commissione europea Von der Leyen e il premier britannico Starmer c'è infatti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spinta per la difesa comune. Asse tra Ue, Ucraina e Londra

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