Mattarella a Praga | Dopo Ucraina indifferibile avere difesa comune Ue – Il video

Il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento a Praga, dove ha sottolineato la necessità di rafforzare la difesa comune dell’Unione Europea. Durante il discorso, ha ricordato il conflitto in Ucraina, evidenziando come questa situazione abbia evidenziato la priorità di organizzare un sistema di sicurezza condiviso. Ha aggiunto che questa esigenza riguarda l’Ue in modo immediato e potenzialmente altri paesi in futuro.

(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 “La vicenda dell’Ucraina ha prospettato all’Ue l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere che oggi riguardano l’Ucraina e domani potrebbero riguardare qualunque altro paese. Per questo è importante procedere velocemente nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza non solo per se stessa ma per contribuire alla sicurezza della vita internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il Presidente ceco Pavel al Castello di Praga. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Mattarella: “Procedere velocemente con difesa comune Ue”“Abbiamo parlato dell’Unione europea, delle sfide che ha di fronte e del modo in cui deve attrezzarsi per affrontarle”, la Russia “non soltanto ha... Tajani: L’obbiettivo è istituire una difesa comune UE – Il video(Agenzia Vista) Novara, 31 gennaio 2026 “Ci vuole tempo, adesso abbiamo iniziato un percorso, una miglior collaborazione fra le forze armate dei... Temi più discussi: Mattarella a Praga: Dopo Ucraina indifferibile avere difesa comune Ue; Libano, la condanna di Mattarella: Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti; Mattarella a Praga: Dopo Ucraina indifferibile avere difesa comune Ue; Mattarella: Legame Usa-Europa inevitabile, Nato utile a entrambi. Mattarella a Praga: Dopo Ucraina indifferibile avere difesa comune Ue(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 La vicenda dell’Ucraina ha prospettato all’Ue l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e ... quotidiano.net Mattarella a Praga per una visita di due giorni, vedrà PavelIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Praga per una visita ufficiale di due giorni nella Repubblica Ceca. Il capo dello Stato, dopo una visita all'istituto di cultura italiano, incontre ... ansa.it UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA - facebook.com facebook UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA x.com