Nella mattinata del 11 marzo 2026, un guasto tecnico al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito ha causato il blocco dei treni sulla linea ferroviaria nord di Bari, provocando un ritardo di circa 40 minuti. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente fino alla risoluzione del problema. Nessun incidente o ferito è stato segnalato in questa occasione.

Un guasto tecnico al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito ha paralizzato la linea ferroviaria nord di Bari nella mattinata del 11 marzo 2026. I pendolari hanno subito ritardi che hanno raggiunto i quaranta minuti prima che la circolazione tornasse regolare intorno alle otto e mezza. La situazione si è verificata in un punto critico della rete, dove il malfunzionamento dell’infrastruttura ha bloccato il transito dei convogli regionali. L’intervento rapido dei tecnici ha permesso di sbloccare la linea entro poche ore, ma il danno ai viaggiatori era già stato fatto. Questo non è il primo episodio: due giorni prima, lo stesso incrocio aveva causato disagi simili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palese-Santo Spirito: guasto blocca i treni, 40 minuti

Articoli correlati

Guasto al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito: mattinata di ritardi per i pendolariUn guasto al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito, nella zona nord di Bari, ha provocato ritardi nel passaggio dei treni e numerosi disagi...

Concessioni sul mare tra Palese e Santo Spirito: due offerte per il lungomare nordSono due le offerte pervenute in risposta alla procedura di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima a finalità...

Tutti gli aggiornamenti su Palese Santo Spirito guasto blocca i...

Discussioni sull' argomento Treni da incubo per noi pendolari di Bari, dopo i lavori non meritavamo un altro lunedì nero; Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo.

Passaggi a livello trappola fra Santo Spirito e Bari, treni in ritardo: Pendolari in ostaggioInconveniente tecnico a un passaggio a livello. L’ennesimo, stavolta all'altezza di Palese (Bari). Il secondo in pochi giorni, ma è storia vecchia. Che anche stamane si è ripetuta: dalle 6,40 la ... bari.repubblica.it

Bari, la «scissione» di Palese e Santo Spirito oggi in Consiglio regionaleBARI - I quartieri costieri a nord di Bari, Palese e Santo Spirito, tornano a chiedere l’autonomia e di poter creare un Comune. Il caso è stato discusso oggi in settima commissione del Consiglio ... lagazzettadelmezzogiorno.it