Spiagge e concessioni Scadenza prorogata per le libere attrezzate

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione delle spiagge libere attrezzate è stata prorogata fino alla fine dell’anno, in attesa dei bandi di gara. Contestualmente, sono state avviate le procedure per la preparazione del bando destinato all’assegnazione delle concessioni degli stabilimenti balneari. La decisione riguarda le aree di competenza pubblica e coinvolge le autorità responsabili delle concessioni. La proroga permette di mantenere in funzione le strutture attualmente in uso.

Gestione delle spiagge libere attrezzate prorogata fino alla fine dell’anno in attesa dei bandi di gara, ma anche l’avvio delle pratiche finalizzate alla predisposizione del bando per l’assegnazione delle concessioni relative agli stabilimenti balneari. Il Comune di Lerici cerca di fare ordine nella gestione di spiagge libere e stabilimenti balneari: nei giorni scorsi, la giunta ha fissato le linee di indirizzo che porteranno gli uffici comunali a emanare, entro l’anno, i bandi di gara per l’affidamento delle concessioni. Per ciò che concerne le spiagge libere attrezzate di Baia Blu, San Terenzo, Venere 3, Fiascherino 1 e 2, la scadenza originaria era stata fissata a maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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