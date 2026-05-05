Spezia il campione Cancilla rinforza lo staff della Muay Thai

L’atleta campione di Muay Thai si unisce allo staff di una palestra locale. La sua presenza mira a rafforzare le attività e migliorare le tecniche degli allievi. La sua esperienza nel settore è stata ufficialmente riconosciuta attraverso un contratto con la struttura. Con l’ingresso di questo nuovo istruttore, le lezioni saranno condotte con metodi aggiornati e più strutturati, secondo quanto comunicato dalla direzione.

? Cosa scoprirai Chi è l'atleta che porterà il titolo italiano nella scuola?. Come cambierà la gestione delle lezioni con il nuovo istruttore?. Quale ruolo specifico avrà Cancilla durante i match ufficiali?. Perché la scuola ha scelto un metodo certificato dal Maestro Akkasrivorn?.? In Breve Fondatore Nicola Piccioli gestisce la scuola dal 2005 con sede in via Gramsci.. Istruttore Fabio Luminiello segue il metodo del maestro mondiale Khieo Itthipol Akkasrivorn.. La scuola offre un corso pomeridiano Junior per ragazzi tra 9 e 13 anni.. Cancilla ha vinto il titolo italiano Fight1 di Muay Thai Tecnica nel 2019.. Salvatore Cancilla entra ufficialmente nello staff tecnico della scuola di Muay Thai di via Gramsci 52 a Spezia, portando un nuovo profilo da campione italiano al servizio degli allievi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, il campione Cancilla rinforza lo staff della Muay Thai Notizie correlate Da Vernio al titolo italiano: Xhaferi campione di muay thaiVERNIO - Pochi giorni fa il Playhall di Riccione ha ospitato i campionati italiani di muay thai, organizzati dalla Federkombat. Leggi anche: Bezzecchi: "Volevo riscattare l'errore della Sprint. E ho indossato una vestaglia da Muay Thai perché..."