Bezzecchi | Volevo riscattare l' errore della Sprint E ho indossato una vestaglia da Muay Thai perché

Il pilota Aprilia ha commentato la sua gara, spiegando di aver cercato di riscattare un errore commesso durante la Sprint. Per mantenere alta la concentrazione, ha indossato una vestaglia da Muay Thai. Ha inoltre descritto il suo approccio alla corsa, sottolineando di aver puntato a partire bene e di aver mantenuto un ritmo preciso, sapendo quando forzare e quando gestire la situazione.

Stanco ma felice. Marco Bezzecchi ha dominato la prima gara della stagione e reso felice l’intero team Aprilia, che ha vissuto una domenica magica con 4 moto nelle prime 5 posizioni del primo GP della stagione. E la vittoria è ancora più importante perché segue l’errore di ieri nella Sprint, costatogli uno zero in classifica. Subito rimediato alla grande oggi. "Sono molto molto contento perché dopo ieri, che alla fine è un errore che ci stava, però che fa sempre male, era importante cercare di rifarsi oggi". La chiave del successo è stata una pianificazione precisa fin dai primi metri: "Avevo chiaro in testa una strategia da poter provare a fare, ma era importante partir bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

