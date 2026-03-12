Da Vernio al titolo italiano | Xhaferi campione di muay thai

Nelle scorse settimane, il Playhall di Riccione ha accolto i campionati italiani di muay thai organizzati dalla Federkombat. Tra i partecipanti, un atleta proveniente da Vernio si è distinto vincendo il titolo nazionale. L’evento ha visto sfide tra diversi combattenti provenienti da varie regioni italiane, confermando il livello competitivo della disciplina.

VERNIO - Pochi giorni fa il Playhall di Riccione ha ospitato i campionati italiani di muay thai, organizzati dalla Federkombat. A combattere, si sono presentati i migliori agonisti d'Italia, suddivisi nelle varie categorie anagrafiche e di peso. Ed anche Vernio è idealmente salita sul podio: merito del diciassettenne Henry Xhaferi, che sul territorio verniatto è cresciuto e vi risiede con la famiglia. Henry ha conquistato la medaglia del metallo più pregiato ed il conseguente titolo di campione italiano nella categoria "67 kg – seconda serie”. Allenato dal coach Nicola Menicacci del Team Muay Thai Cinghiali della Vallata, per il ragazzo si tratta del primo successo di rilievo nazionale conquistato quest'anno, che si aggiunge alle medaglie d'argento agguantate negli scorsi anni nelle precedenti categorie agonistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

