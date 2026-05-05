Spettacolando 3 – Vi facciamo ridere | il teatro torna protagonista a Monterusciello

A Monterusciello, quartiere di Pozzuoli, si prepara una nuova serata dedicata al teatro, intitolata “Spettacolando 3 – Vi facciamo ridere”. L’evento mira a portare sul palco spettacoli che puntano a divertire il pubblico e a promuovere momenti di svago attraverso rappresentazioni teatrali. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e vedrà la partecipazione di diverse compagnie teatrali locali.

A Pozzuoli, nel quartiere Monterusciello, il sipario è pronto ad alzarsi su un nuovo appuntamento dedicato al sorriso e alla leggerezza. Il 9 e 10 maggio arriva “Spettacolando 3 – Vi facciamo ridere”, uno spettacolo corale che porta sul palco comicità, musica e talento locale. L’evento si terrà presso il Teatro S. Maria degli Angeli e S. Chiara d’Assisi, punto di riferimento culturale per il territorio flegreo. Due serate con orari differenti: venerdì 9 maggio alle ore 20:30 e sabato 10 maggio alle ore 19:00. “Spettacolando 3” si presenta come una vera e propria rassegna di artisti, con una lunga lista di interpreti pronti a conquistare il pubblico.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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