Sperperati i soldi degli assistiti avvocata sotto processo per peculato

Un avvocato di Perugia è stata messa sotto processo con l’accusa di peculato, legata alla gestione dei fondi di anziani e soggetti vulnerabili. Secondo quanto riferito dalla Procura, tra il 2013 e il 2017 avrebbe amministrato in modo scorretto il denaro di persone sottoposte a tutela o amministrazione di sostegno. L’indagine riguarda il presunto sperpero di fondi destinati a soggetti assistiti.

Avvocata perugina accusata di peculato per la gestione dei soldi di anziani e persone vulnerabili. Secondo la Procura di Perugia avrebbe amministrato il denaro di persone sottoposte a tutela e amministrazione di sostegno in maniera non corretta, tra il 2013 e il 2017.A svelare la questione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Vigile si intasca gli incassi delle multe degli automobilisti: chiesto il processo per peculatoUn agente della polizia locale è accusato di essersi intascato quasi mille euro di multe mentre era in servizio a Magnago (Milano). Leggi anche: Quasi 20mila euro per tre panchine. Crespini: "Soldi pubblici sperperati"