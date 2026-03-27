Vigile si intasca gli incassi delle multe degli automobilisti | chiesto il processo per peculato

Un vigile della polizia locale è stato accusato di aver sottratto circa mille euro di multe mentre era in servizio a Magnago, in provincia di Milano. La procura ha richiesto il rinvio a giudizio per peculato a suo carico. L’indagine ha accertato che l’agente avrebbe trattenuto gli incassi delle contravvenzioni, che spettavano all’amministrazione comunale.

Un agente della polizia locale è accusato di essersi intascato quasi mille euro di multe mentre era in servizio a Magnago (Milano). La Procura ha chiesto il processo per peculato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Multe stradali: aumentano gli incassi in AbruzzoScendono gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali che nel 2025, sfiorando quota 1,9 miliardi di euro, hanno fatto registrare un... L'Abruzzo al terzo posto in Italia per l'aumento degli incassi derivanti dalla multe stradali, i dati del CodaconsNel 2025, rispetto all'anno precedente, l'Abruzzo risulta al terzo posto in Italia per l'aumento più marcato degli incassi derivanti dalle multe...