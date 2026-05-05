Spero che il Castello delle Cerimonie possa riaprire nel rispetto della legalità | l’appello di Giancarlo Magalli Annunciata una nuova richiesta di revisione della sentenza

Un noto locale di Napoli, conosciuto come il Castello delle Cerimonie, è stato dichiarato di proprietà del Comune e potrebbe essere oggetto di sgombero, inclusi gli edifici abitati dai proprietari. L’attuale proprietario ha espresso l’auspicio che la riapertura avvenga nel rispetto della legalità. Contestualmente, è stata annunciata una richiesta di revisione della sentenza che ha portato alla confisca e alla perdita del bene.

Il Grand Hotel “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate (Napoli), noto come il Castello delle Cerimonie, è diventato definitivamente proprietà del Comune e presto potrebbe essere avviato lo sgombero, almeno delle case in cui vivono i proprietari. Ad annunciarlo è stata Ilaria Abagnale, sindaca della cittadina in cui si trova la lussuosa struttura ricettiva, resa nota in tutto il mondo anche dal programma televisivo di Real Time che racconta il “matrimonio napoletano”. Giancarlo Magalli sui social social ha detto la sua sulla vicenda: “Mi auguro che il Castello delle Cerimonie possa riaprire, nel rispetto della legalità e del lavoro di tante persone capaci”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Spero che il Castello delle Cerimonie possa riaprire nel rispetto della legalità”: l’appello di Giancarlo Magalli. Annunciata una nuova richiesta di revisione della sentenza Notizie correlate Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: “Spero possa riaprire nel rispetto della legalità”Gianfranco Magalli posta una foto con Don Antonio Polese all'interno della Sonrisa: "Oggi sono dodici anni dalla mia visita, fu emozionante". Castello delle Cerimonie, Donna Imma non molla: chiesta una revisione della sentenzaÈ stata depositata alla Corte di appello di Roma una nuova richiesta di revisione della sentenza emessa l’8 novembre 2016 dal Tribunale di Torre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: Spero possa riaprire nel rispetto della legalità; Il futuro del Castello delle Cerimonie e il ricordo di Magalli alla Sonrisa: Spero resti aperta; Magalli rilancia la Sonrisa: Spero possa riaprire. Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: Spero possa riaprire nel rispetto della legalitàGianfranco Magalli posta una foto con Don Antonio Polese all'interno della Sonrisa: Oggi sono dodici anni dalla mia visita, fu emozionante ... fanpage.it Il futuro del Castello delle Cerimonie e il ricordo di Magalli alla Sonrisa: «Spero resti aperta»Il celebre conduttore Giancarlo Magalli ha recentemente condiviso un ricordo toccante legato alla Sonrisa, meglio nota come il Castello delle Cerimonie, riaccendendo ... ilmattino.it “Sono passati 12 anni… e quel pranzo non l’ho mai dimenticato.” Giancarlo Magalli torna con la memoria a La Sonrisa, quando il “Boss” Don Antonio Polese lo accolse come solo lui sapeva fare. Oggi Don Antonio non c’è più e il Castello, dopo una lunga - facebook.com facebook