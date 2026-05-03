Chiusura della Sonrisa Giancarlo Magalli | Spero possa riaprire nel rispetto della legalità
La chiusura del locale Sonrisa ha attirato l'attenzione dopo le dichiarazioni di Giancarlo Magalli, che ha espresso la speranza che possa riaprire rispettando la legge. Nel frattempo, Gianfranco Magalli ha condiviso sui social una foto scattata dodici anni fa durante una visita all’interno del locale, accompagnata da un commento che ricorda quell’esperienza come molto emozionante. La vicenda coinvolge aspetti legali e ricordi personali legati al locale.
Gianfranco Magalli posta una foto con Don Antonio Polese all'interno della Sonrisa: "Oggi sono dodici anni dalla mia visita, fu emozionante".🔗 Leggi su Fanpage.it
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