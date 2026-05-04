Castello delle Cerimonie Donna Imma non molla | chiesta una revisione della sentenza

Alla Corte di appello di Roma è stata depositata una nuova istanza di revisione della sentenza riguardante il Castello delle Cerimonie. La richiesta, presentata da Donna Imma, mira a ottenere una revisione del verdetto precedente. La procedura si inserisce in un procedimento legale in corso, senza che siano stati ancora annunciati eventuali sviluppi o decisioni definitive. La vicenda coinvolge aspetti giudiziari legati alla gestione del castello e alle contestazioni legali in atto.

È stata depositata alla Corte di appello di Roma una nuova richiesta di revisione della sentenza emessa l’8 novembre 2016 dal Tribunale di Torre Annunziata, ormai definitiva, che aveva accertato la lottizzazione abusiva e disposto la confisca di tutti gli immobili del Grand Hotel “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, noto come “Castello delle Cerimonie”, comprese le abitazioni. La tesi dei legali dei Polese: quel reato era già prescritto. L’istanza è stata presentata dall’avvocato Dario Vannetiello per conto di Concetta Polese, vedova di Antonio Polese, il celebre «boss delle cerimonie», reso noto dal programma in onda su Real Time.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Castello delle Cerimonie, proprietà al Comune: “Ora tavolo per gestire le attività”Tempo di lettura: 2 minutiSvolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate (Napoli), noto anche come ‘Castello... Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio AbateSvolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa' di Sant'Antonio Abate, noto anche come 'Castello delle Cerimonie' per aver ospitato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il Castello delle Cerimonie ora è del comune di Sant'Antonio Abate. La sindaca: Presto lo sgombero; Cronaca di un'eredità sospesa; Si chiude il sipario sul Castello delle Cerimonie: addio alla Sonrisa, finisce un’epoca; Il castello delle cerimonie su Discovery Real Time - Guida TV. Castello delle Cerimonie, il 9 luglio in Cassazione i ricorsi dei Polese. La strategia del cavilloLa difesa spera di arrivare all’insussistenza del reato di lottizzazione abusiva. E una seconda istanza, con allegate prove, punta invece alla prescrizione ... napoli.repubblica.it