Il progetto di internet via satellite avviato nel 2015 da una società controllata da Elon Musk ha sollevato preoccupazioni riguardo all’inquinamento dello spazio. Nei primi anni di attività, sono stati lanciati migliaia di satelliti in orbita, creando un numero crescente di corpi celesti che orbitano attorno alla Terra. Questa espansione ha portato a discussioni sulla possibile interferenza con altri satelliti e sul rischio di frammentazione dello spazio orbitale.

Starlink, il progetto di internet via satellite avviato nel 2015 da Elon Musk e sul quale c’è stato qualche attrito in passato col governo Meloni, è tornato nei cieli italiani la sera del primo maggio, regalando ai social nuove immagini del “trenino” di 29 satelliti, visibile da varie località di Piemonte e Lombardia. Dietro lo spettacolo luminoso, tuttavia, si cela quello che molti scienziati considerano un esperimento su scala planetaria dai contorni ancora poco controllati, come segnala SpaceWeather.com. Satelliti Starlink in orbita sopra l’atmosfera terrestre (foto Imagoeconomica). La minaccia dell’ossido di alluminio: occhio alle microparticelle.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Spazio inquinato: così Starlink di Elon Musk minaccia l’atmosfera

Notizie correlate

Internet Starlink: come funziona e quanto costa il wi-fi di Elon MuskPer anni la connessione satellitare è stata considerata una soluzione di ripiego: costosa, lenta e riservata a chi non aveva alternative.

Cos'è Amazon Leo in arrivo a metà 2026, l'offerta di internet satellitare di Bezos sfida Starlink di Elon MuskAmazon Leo, il servizio di internet satellitare del colosso di Jeff Bezos, potrebbe debuttare a metà 2026.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Ogni satellite che rientra libera 30 kg di ossido di alluminio: il costo nascosto del modello Starlink.

SpaceX: il video dei satelliti Starlink visti dallo Spazio durante la missione che ha incuriosito l'Italia nei giorni scorsiNelle scorse ore un dirigente di SpaceX ha rilasciato un nuovo video dei satelliti Starlink visti dallo Spazio durante la missione 10-38 (lanciata dalla Florida l'1 maggio) che ha incuriosito l'Italia ... hwupgrade.it

Cosa non torna nella triangolazione sullo spazio tra Starlink e l’ItaliaE’ di ieri la notizia, peraltro seccamente smentita da una nota di Palazzo Chigi, che la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti sarebbe stata anche occasione per ... ilfoglio.it