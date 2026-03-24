Internet Starlink | come funziona e quanto costa il wi-fi di Elon Musk

Il servizio di connessione satellitare di Starlink, sviluppato dall'azienda di Elon Musk, permette di accedere a Internet tramite una rete di satelliti in orbita. Il funzionamento si basa sull'invio di segnali tra i satelliti e un'antenna terrestre, offrendo copertura anche in zone remote. Il costo del servizio varia in base alle tariffe applicate e alle attrezzature necessarie.

Per anni la connessione satellitare è stata considerata una soluzione di ripiego: costosa, lenta e riservata a chi non aveva alternative. Con Starlink, il ben noto servizio sviluppato da Elon Musk attraverso la società SpaceX, questo scenario è cambiato radicalmente (non senza polemiche sul potere di un operatore privato di limitare la connettività in contesti geopolitici sensibili, come in Ucraina e nella guerra in Iran ). La rete di migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa ha reso possibile una connessione a banda larga stabile anche in zone isolate, cantieri, aree montane o contesti in cui la fibra non arriverà mai. Il progetto non si limita a colmare il digital divide: punta a creare un’infrastruttura globale indipendente dalle reti terrestri tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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