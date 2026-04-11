Tra le novità più attese nel settore delle telecomunicazioni, si annuncia il lancio di Amazon Leo, previsto per metà 2026. Questo servizio di internet satellitare promette velocità fino a 1 Gbps e accordi con aziende e governi in diversi paesi. La sua presentazione rappresenta un nuovo passo per il colosso dell’e-commerce, che mira a sfidare altri operatori del settore, tra cui uno dei principali concorrenti.

Amazon Leo, il servizio di internet satellitare del colosso di Jeff Bezos, potrebbe debuttare a metà 2026. Con oltre 240 satelliti già in orbita e un obiettivo di 3000, offrirà velocità fino a 1 Gbps, sfidando Starlink di Elon Musk. Previsti prezzi competitivi e integrazione con Aws, mentre sono già stati firmati accordi con aziende e governi. Bezos lancia la sfida a Musk Cos’è Amazon Leo, il prossimo rivale di Starlink Prestazioni, offerte e integrazione con il cloud Test, clienti e primi accordi internazionali Bezos lancia la sfida a Musk La corsa globale alla connettività satellitare entra in una nuova fase con Jeff Bezos pronto a lanciare il suo servizio di internet dallo spazio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è Amazon Leo in arrivo a metà 2026, l'offerta di internet satellitare di Bezos sfida Starlink di Elon Musk

Internet Starlink: come funziona e quanto costa il wi-fi di Elon MuskPer anni la connessione satellitare è stata considerata una soluzione di ripiego: costosa, lenta e riservata a chi non aveva alternative.

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