Cos' è Amazon Leo in arrivo a metà 2026 l' offerta di internet satellitare di Bezos sfida Starlink di Elon Musk
Tra le novità più attese nel settore delle telecomunicazioni, si annuncia il lancio di Amazon Leo, previsto per metà 2026. Questo servizio di internet satellitare promette velocità fino a 1 Gbps e accordi con aziende e governi in diversi paesi. La sua presentazione rappresenta un nuovo passo per il colosso dell’e-commerce, che mira a sfidare altri operatori del settore, tra cui uno dei principali concorrenti.
Amazon Leo, il servizio di internet satellitare del colosso di Jeff Bezos, potrebbe debuttare a metà 2026. Con oltre 240 satelliti già in orbita e un obiettivo di 3000, offrirà velocità fino a 1 Gbps, sfidando Starlink di Elon Musk. Previsti prezzi competitivi e integrazione con Aws, mentre sono già stati firmati accordi con aziende e governi. Bezos lancia la sfida a Musk Cos’è Amazon Leo, il prossimo rivale di Starlink Prestazioni, offerte e integrazione con il cloud Test, clienti e primi accordi internazionali Bezos lancia la sfida a Musk La corsa globale alla connettività satellitare entra in una nuova fase con Jeff Bezos pronto a lanciare il suo servizio di internet dallo spazio.🔗 Leggi su Virgilio.it
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