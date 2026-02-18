Incidente a Torino Mirafiori Nord | scontro tra auto e moto all' incrocio centauro in condizioni gravi

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Torino, quando un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone. La causa sembra essere stata una mancata precedenza, che ha portato il centauro a cadere violentemente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trovato il motociclista in condizioni molto serie, trasportandolo d'urgenza all'ospedale.

Un brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone a Torino. A scontrarsi sono stati un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro, italiano di 49 anni, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto in condizioni apparentemente molto gravi dai sanitari del 118 Azienda Zero. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. La circolazione all'incrocio è rimasta congestionata a lungo. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

