Questa sera, un individuo ha sparato nei pressi della residenza presidenziale, causando un intervento immediato delle forze di sicurezza. L’aggressore è stato colpito dal personale del Secret Service, che ha risposto prontamente alla sparatoria. La Casa Bianca è stata posta in lockdown mentre le autorità hanno comunicato l’accaduto attraverso i canali ufficiali sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo colpito.

Un uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. È accaduto questa sera: ad annunciarlo sono state le forze dell’ordine sui social. Intanto è stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa. Il Secret Service ha spiegato che l’uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell’ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale

Notizie correlate

Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale.

Sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: Trump evacuato, ferito un agente del Secret ServiceMomenti di tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il corrispondente: I colpi, poi il panico e la promessa di Trump; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala.

Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it

Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito dagli agenti del Secret Service. I ... lapresse.it

Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i g - facebook.com facebook

Quando alla Casa Bianca c'era un Presidente degli Stati Uniti e un leader vero dell'Occidente Ascoltate le parole di Ronald #Reagan x.com