Spari contro i carabinieri a Napoli il cecchino finisce in cella La pista | Sfida allo Stato

A Napoli, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un'auto dei carabinieri. Un uomo sospettato di essere il cecchino è stato arrestato e portato in cella. Le indagini si concentrano sulla possibilità che l'azione sia una sfida allo Stato o un tentativo di rafforzare la propria presenza nel territorio, secondo quanto si apprende dalle fonti investigative. La scena si è svolta in una zona abituale per le attività criminali.

Una sfida allo Stato, forse. Oppure un modo per rimarcare la propria presenza sul territorio, magari per confermare il proprio spessore malavitoso agli occhi dei rivali. Sono queste le piste possibili legate a un episodio avvenuto poche ore prima di Natale del 2024, quando vennero esplosi alcuni colpi di pistola contro la caserma dei carabinieri. Corso Garibaldi, caserma Borgoloreto, in pieno centro cittadino: è la notte tra il 24 e il 25 dicembre quando si consuma un raid a colpi di arma da fuoco. Colpi di fucile, per la precisione. Uno dei proiettili va a conficcarsi all’esterno dell’ingresso principale di un presidio militare che da tempo rappresenta un avamposto decisivo nel contrasto all’illegalità in una zona popolare, ricca di negozi e di abitazioni private.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Spari contro i carabinieri a Napoli, il cecchino finisce in cella. La pista: «Sfida allo Stato» Notizie correlate Picchia la sorella e i carabinieri: finisce in cellaIntervento dei carabinieri della Stazione di Manciano in un’abitazione del centro storico: una donna stava chiedendo aiuto. Bolzano, il pusher del ponte "Giallo" sfida il divieto e finisce in cella: arrestato 31enneÈ stato arrestato un cittadino marocchino di 31 anni a Bolzano per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del divieto di dimora. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; Mattino Cinque: Vaprio d'Adda, molotov contro la caserma dei carabinieri Video; Ignora l'alt dei carabinieri e fugge a folle velocità nel centro, poi gli spari: arrestato un 23enne. Ho avuto una paura tremenda; Spari contro un addetto alla sicurezza di un locale, a Pontecagnano: 4 indagati per tentato omicidio aggravato. Spari contro i carabinieri a Napoli, il cecchino finisce in cella. La pista: «Sfida allo Stato»Una sfida allo Stato, forse. Oppure un modo per rimarcare la propria presenza sul territorio, magari per confermare il proprio spessore malavitoso agli occhi dei rivali. Sono queste le ... ilmattino.it Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta ... noinotizie.it Spari a Catania: ventottenne ferito al piede sotto casa Il giovane è stato trasportato al San Marco; polizia indaga tra lite, avvertimento e presunta piazza di spaccio Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Spari vicino alla Casa Bianca, una persona colpita dalle forze dell'ordine x.com