Picchia la sorella e i carabinieri | finisce in cella

I carabinieri della Stazione di Manciano sono intervenuti in un'abitazione del centro storico dove una donna aveva chiesto aiuto. Entrati nell'appartamento, hanno trovato una donna che riferiva di essere stata picchiata dalla sorella. I militari hanno arrestato la donna coinvolta e l'hanno portata in cella. L'intervento si è concluso con il trasferimento in commissariato per ulteriori accertamenti.

Intervento dei carabinieri della Stazione di Manciano in un’abitazione del centro storico: una donna stava chiedendo aiuto. L’allarme è scattato in piena notte, quando ai militari è stata segnalata una situazione di violenza domestica. Sono stati alcuni vicini a comunicare via telefono alla caserma del paese che in quella casa stava accadendo qualcosa di grave. C’erano infatti urla e rumori strani ormai da troppo tempo. Secondo quanto ricostruito, una persona sarebbe stata picchiata dalla sorella durante una furiosa lite. I carabinieri hanno trovato una situazione difficile. La donna che aveva aggredito, una 36enne, alla vista dei carabinieri ha reagito in malo modo, spingendo uno dei militari intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

