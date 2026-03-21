A Bolzano, un uomo di 31 anni di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e di aver violato un divieto di dimora. Durante le operazioni, sono stati sequestrati hashish e denaro contante. L'arresto è avvenuto nel quartiere noto come ponte

È stato arrestato un cittadino marocchino di 31 anni a Bolzano per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del divieto di dimora. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi del ponte “Giallo” durante un controllo della Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di hashish e denaro contante. Controllo e sequestro: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i servizi di controllo nelle aree centrali di Bolzano, con particolare attenzione alle zone note per episodi di spaccio. Durante uno di questi interventi, nei pressi del ponte “Giallo”, è stato sottoposto a controllo un giovane cittadino marocchino, senza fissa dimora e richiedente asilo, già conosciuto per precedenti specifici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, il pusher del ponte "Giallo" sfida il divieto e finisce in cella: arrestato 31enne

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