spal col solarolo in porta tocca a luciani fin qui ha subito solo due reti in sei gare

Con Fabio Luciani tra i pali, la Spal si affida al portiere per affrontare la partita contro il Solarolo. Finora, il giocatore ha subito solo due reti in sei gare, dimostrando una buona solidità tra i pali. La squadra si prepara a scendere in campo con la sua presenza, sperando di mantenere alta la propria difesa e ottenere un risultato positivo.

Con Fabio Luciani tra i pali, la Spal è in buone mani. Lo dicono i numeri, che stanno premiando il rendimento del secondo portiere dei biancazzurri che nelle sei partite in cui è stato utilizzato tra campionato e Coppa Italia ha subito appena due reti, una delle quali peraltro da un suo compagno di squadra. L’espulsione rimediata da Giacomel nel corso del primo tempo della gara di Russi ha concesso un’altra chance all’estremo difensore comacchiese, che come accaduto in precedenza non ha deluso le aspettative. E domenica prossima allo stadio Mazza contro il Solarolo toccherà a lui difendere la porta della Spal. Sapeva perfettamente che il titolare sarebbe stato Giacomel, ma non per questo a inizio stagione ha rinunciato all’opportunità di tornare alla base. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Turno e classifica. Il Mezzolara anticipa alle 18.30 con la Sampierana. Medicina alle 18 col Solarolo per avvicinarsi alla SpalEccellenza girone B, recupero diciottesima giornata (oggi alle 20,30): Medicina Fossatone-Solarolo (oggi alle 18) Sampierana-Mezzolara (oggi alle...

Nessun baby invece schierato dalla Spal fin qui in campionato. Impiego dei giovani: guida il Sant’AgostinoLa Spal è una delle cinque squadre del girone B di Eccellenza a non avere impiegato giocatori Under 18 e Under 19 nel corso del campionato.

With Solarolo in goal, Spal will have Luciani. They've conceded only two goals in six games so far.Giacomel's suspension gives another opportunity to the Comacchio number one, who has always performed well this season ... sport.quotidiano.net

Effetto Mazza sulla Spal. Sette gare su dieci in casaCon l’ormai probabilissimo secondo posto, da qui ai playoff regionali, i biancazzurri giocheranno quasi sempre in via Piave fino al 17 maggio. ilrestodelcarlino.it

Il Napoli ha tra le mani un nuovo gioiellino In Serie B scoppia la Rao-mania in quel di Bari, dove l'esplosione della giovane ala sinistra classe 2006 sta fungendo da unica nota positiva nella stagione dei pugliesi Cresciuto nelle giovanili della SPAL, Rao x.com

Il Napoli ha tra le mani un nuovo gioiellino In Serie B scoppia la Rao-mania in quel di Bari, dove l'esplosione della giovane ala sinistra classe 2006 sta fungendo da unica nota positiva nella stagione dei pugliesi Cresciuto nelle giovanili della SPAL, Rao - facebook.com facebook