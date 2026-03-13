Chimera Nuoto brilla ai Campionati Toscani Giovanili | quarantuno medaglie per gli atleti aretini

La Chimera Nuoto ha partecipato ai Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno, ottenendo un totale di quarantuno medaglie. Gli atleti aretini hanno conquistato numerosi podi nelle diverse discipline in programma, dimostrando un livello di performance elevato. La squadra ha portato a casa risultati significativi, conquistando medaglie di varia natura e attestando la sua presenza nella competizione regionale.

Prestazione da record per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Invernali Giovanili disputati a Livorno. La società aretina ha conquistato ben quarantuno medaglie nelle gare maschili, grazie alle performance di quindici nuotatori scesi in vasca nelle diverse specialità contro i migliori atleti della regione. Il bilancio complessivo parla di nove ori, sedici argenti e sedici bronzi, risultati che hanno consentito alla squadra del Palazzetto del Nuoto di Arezzo di ottenere piazzamenti di rilievo nelle classifiche generali di categoria. La Chimera Nuoto ha infatti chiuso al quarto posto tra i Ragazzi su trentadue società partecipanti, al settimo tra gli Junior, all’ottavo tra i Cadetti e al nono tra i Senior, confermando un alto livello competitivo in tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Lortica.it

La Chimera Nuoto debutta ai campionati toscani con sei titoli regionaliSei titoli regionali e ventotto medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nei Campionati Toscani Invernali Giovanili a Livorno.

