I carabinieri di Caivano hanno arrestato una coppia di sposi, una donna di 26 anni e un uomo di 27 anni, entrambi senza precedenti penali. Le forze dell'ordine li hanno fermati in relazione a un’attività di spaccio di droga. Gli investigatori hanno raccolto elementi che li collegano all’allestimento di una piazza di distribuzione di sostanze stupefacenti. La coppia è stata posta in custodia cautelare.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Caivano i carabinieri hanno arrestato una coppia di sposi – lei ha 26 anni mentre lui ha 27 anni, entrambi incensurati – perché indiziata di aver allestito una piazza di spaccio. Nell’abitazione dei due i militari hanno rinvenuto due buste sottovuoto con all’interno della droga tra cocaina e marijuana. C’è anche un bilancino elettronico di precisione sporco di sostanza stupefacente e delle forbici. Sul tavolo altro materiale da confezionamento tra buste per sottovuoto, forbici e una macchinetta per sottovuoto. In un borsello, nella camera da letto, ci sono 550 euro. Nel salone i carabinieri trovano un piccolo cassetto di ferro che fuoriesce dal muro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio di droga, coppia arrestata dai carabinieri nel Napoletano

Blitz antidroga in provincia Napoli, 9 arresti dei Carabinieri

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