Spacciatrice sorpresa a Crispano | arrestata dai carabinieri con 20 dosi di droga

Una donna di 49 anni, nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa con 20 dosi di droga a Crispano, dopo essere stata fermata dai carabinieri. La donna aveva nelle tasche crack, cocaina e 390 euro in contanti, pronti per essere venduti. I militari della sezione radiomobile di Caivano stavano pattugliando le strade del paese quando hanno notato il suo comportamento sospetto, che li ha portati a controllarla.

Nelle tasche della 49enne già nota alle forze dell'ordine crack, cocaina e 390 euro in contanti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano stanno percorrendo le strade di Crispano quando notano una donna. Si tratta della 49enne già nota alle forze dell'ordine A. T.. I militari decidono di controllarla. Nelle tasche della donna 20 dosi tra crack e cocaina. Trovati anche 390 euro. La 49enne è stata arrestata