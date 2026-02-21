Ladro in trasferta incastrato dalle telecamere

Un uomo con precedenti per furto è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre tentava di scassinare una vettura. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel bagagliaio un kit da scassinatore, usato spesso in altri furti. La polizia ha confermato che l’uomo si trovava in zona con l’intento di mettere a segno un nuovo colpo. La scoperta ha permesso di bloccare l’autore prima che commettesse ulteriori reati.

Nel portabagagli ha il kit dello scassinatore (nella foto), all'attivo precedenti e condanne per furto e ricettazione. Ma malauguratamente la sua auto inciampa in una telecamera "intelligente" al varco dell'abitato, arriva la Polizia Locale. Per il conducente della vettura, un cileno di 35 anni pregiudicato e che risulta domiciliato vicino Roma, sono scattati perquisizione e fotosegnalamento. Infine, una denuncia a piede libero per porto abusivo di arnesi atti allo scasso. L'ipotesi più probabile quella di una "trasferta di lavoro" andata in fumo per l'arrivo delle divise. L'alert è scattato ieri a metà pomeriggio.