Sovraffollamento nel carcere di Busto Arsizio Cecilia Strada | È un inferno celle senza spazio vitale
Il carcere di Busto Arsizio si trova in una situazione di sovraffollamento che supera il 200 per cento, secondo quanto riferito da Cecilia Strada. La situazione delle celle è descritta come insostenibile, con spazi vitali praticamente assenti. La condizione di disagio si manifesta in modo evidente, creando difficoltà nella gestione quotidiana delle persone detenute. La questione è stata evidenziata in un’intervista rilasciata a Fanpage.
"Sovraffollamento oltre il 200 per cento nel carcere di Busto Arsizio, un inferno", ha spiegato a Fanpage.it l'eurodeputata Cecilia Strada che ha denunciato condizioni indegne nell'Istituto che "annullano la funzione rieducativa della pena".🔗 Leggi su Fanpage.it
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