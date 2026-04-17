Suicidio nel carcere di Busto Arsizio 34enne trovato morto in cella | Nessuno si è accorto di lui

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Busto Arsizio. La scoperta è avvenuta senza che nessuno si accorgesse della presenza del detenuto, fino al momento in cui il suo compagno ha lanciato l’allarme. La polizia e le autorità giudiziarie hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Suicidio in carcere a Busto Arsizio: un 34enne è stato trovato morto in cella. "È stato il mio compagno a lanciare l'allarme", ha riferito a Fanpage.it la compagna di uno dei detenuti. "Nessuno si è accorto di lui, è giusto che si sappia".🔗 Leggi su Fanpage.it

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