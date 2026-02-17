Busto Arsizio – Scontri e fiamme nel carcere di Busto Azione | Non è più tempo di rinvii

Lo scorso 14 febbraio, nel carcere di Busto Arsizio, si sono verificati scontri violenti che hanno causato incendi all’interno delle celle. Azione ha criticato la gestione attuale, chiedendo un cambiamento rapido e deciso. La situazione si è aggravata quando alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi e mobili, creando un rischio immediato per tutti.

Busto Arsizio: Tensioni e Fiamme in Carcere, Azione Chiede un Nuovo Approccio alla Pena. Una serie di scontri ha scosso il carcere di Busto Arsizio lo scorso 14 febbraio, portando alla luce le criticità di un sistema penitenziario sotto pressione. Il partito Azione ha sollevato la questione del sovraffollamento e della carenza di personale, chiedendo un ripensamento delle politiche di detenzione e una maggiore implementazione di pene alternative per reati minori. L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione delle carceri italiane e sulle condizioni di vita dei detenuti. Una Polveriera a Busto Arsizio: Sei Ore di Disordini.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Busto Arsizio, l’istituto Tommaseo organizza una settimana dedicata alla sostenibilità, dopo aver ricevuto finanziamenti per progetti ambientali.

A Busto Arsizio si apre un dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo 2026.

