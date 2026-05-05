Sospensione del traghetto per una mattina a Marina per lavori di manutenzione

Domani, mercoledì 6 maggio, il servizio di traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà sospeso dalle 9 alle 12. La sospensione si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione al mezzo di trasporto. La circolazione riprenderà normalmente nel primo pomeriggio. La modifica riguarda esclusivamente questa fascia oraria e si inserisce in operazioni di regolare manutenzione programmata.

Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione al traghetto, nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio, il servizio che garantisce il collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà sospeso nella fascia oraria 9-12 del mattino. Per la durata dell’interruzione sarà attivo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Manutenzione al traghetto di Marina: 3 ore di stop. Attivato un servizio bus sostitutivo Leggi anche: Lavori di manutenzione in pieno centro a Salerno: scatta la sospensione idrica Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'incidente del traghetto Volcán de Tamasite provoca una fuoriuscita di carburante; Il Movimento Pro-Paraná, firmatario dell'avviso pubblico, ha svolto un ruolo di primo piano nell'inaugurazione del ponte di Guaratuba.; Marina di Ravenna | il parcheggio di via Trieste diventa un hub di servizi. Traghetto Porto Corsini-Marina di Ravenna: sospensione temporanea del servizioMercoledì 22 aprile stop ai collegamenti dalle 9:00 alle 12:00 per manutenzione; attivo bus navetta sostitutivo per i pedoni ... ravenna24ore.it La riorganizzazione del servizio 118 a Garessio, con la sospensione della presenza medica nei fine settimana, solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema sanitario, come evidenziato dall'intervento di Nursing Up e dal segretario regionale Claudio Delli - facebook.com facebook #maltempocalabria Sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza abi.it/download/sospe… x.com