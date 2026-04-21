Manutenzione al traghetto di Marina | 3 ore di stop Attivato un servizio bus sostitutivo

Domani, mercoledì 22 aprile, il traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà sospeso per circa tre ore a causa di interventi di manutenzione sul mezzo. Durante questo periodo, è stato attivato un servizio bus sostitutivo per garantire il collegamento tra le due località. La sospensione riguarda la fascia oraria in cui si svolgeranno i lavori, senza ulteriori dettagli sui motivi tecnici.

Nuovi disagi al traghetto. Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione a uno dei mezzi, Start Romagna rende noto che nella giornata di domani, mercoledì 22 aprile, il servizio che garantisce il collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna sarà sospeso nella fascia oraria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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"Recinsioni divelte, manutenzione inesistente, buche e avvallamenti" facebook