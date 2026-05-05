Sos medico In 1.800 firmano la petizione

Una petizione per un aiuto medico urgente ha raccolto più di 1.800 firme, con oltre mille sottoscrizioni arrivate tramite la piattaforma online e altre su carta. La richiesta riguarda un intervento immediato e si sta diffondendo tra i cittadini. La mobilitazione si è sviluppata in breve tempo, coinvolgendo un numero consistente di persone che hanno deciso di mettere la propria firma per sostenere la causa.

Più di ottocento firme trascritte su carta, oltre mille raccolte con la petizione on line ovvero molte di più di quelle che si sarebbero potute anche solo sognare. Prova che oltre la delusione ormai evidente c’è insieme anche una voglia di farsi sentire a Sambuca Pistoiese, quel piccolo paese dove da 1.300 giorni – ma ormai il contatore è salito speditamente – manca di fatto il medico di base. Là dove cioè si fa molta fatica a osservare uno degli articoli della Costituzione, il 32, quello che garantisce a tutti i cittadini cure gratuite e dunque salute, intesa come diritto fondamentale dell’individuo. Quelle firme accompagnano una lettera inviata all’assessore regionale alla sanità, Monia Monni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos medico. In 1.800 firmano la petizione Notizie correlate Corte si ribella: antenna 5G da 35 metri, i residenti firmano la petizioneLa tranquillità delle zone rurali di Corte è stata interrotta dalla scoperta di nuovi picchetti su un terreno agricolo privato, segnale dell’avvio di... Madonna, Gracie Abrams, John Legend e altre star firmano una petizione per la chiusura immediata di un centro di detenzione dell’ICEMadonna, Gracie Abrams, John Legend e decine di altre star si sono unite per una lettera aperta, pubblicata su Change. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sos medico. In 1.800 firmano la petizione. Sos medici di famiglia in Italia: 5.716 posti vacanti, ecco le regioni dove la situazione è criticaSecondo la Fondazione Gimbe, le carenze più critiche si registrano in Lombardia, Veneto e Campania; la media nazionale supera di molto il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 pazienti, limitando ... leggo.it Sos influenza, pronto soccorso in tilt e folla negli studi medici: ieri in 1.700 negli ospedali della CapitaleLunedì nero, ieri, per migliaia di pazienti a caccia del medico e nelle prossime settimane sarà sempre peggio: quasi 2mila le persone che, nel pomeriggio, affollavano i pronto soccorso mentre i medici ... leggo.it