La presenza di un’antenna 5G alta 35 metri su un terreno agricolo ha suscitato proteste tra i residenti di Corte. Questi hanno firmato una petizione per esprimere il loro disappunto, sollevando questioni legate all’intervento infrastrutturale. La scoperta dei lavori nei pressi delle aree rurali ha portato alla mobilitazione immediata delle persone che vivono in quella zona.

La tranquillità delle zone rurali di Corte è stata interrotta dalla scoperta di nuovi picchetti su un terreno agricolo privato, segnale dell’avvio di un progetto infrastrutturale che ha spinto i residenti a mobilitarsi immediatamente. A metà dicembre, la comparsa di questi segni sul suolo ha rivelato l’intenzione di installare una stazione radio base per la rete 5G, un’opera promossa da Inwit e legata ai fondi del Pnrr, che solleva forti interrogativi sulla gestione del territorio e sulla tutela della salute pubblica. Il conflitto tra connettività digitale e tutela del territorio agricolo. L’impatto visivo e funzionale della nuova antenna, che raggiungerà un’altezza di 35 metri, è al centro di una contestazione che tocca diversi aspetti della vita locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corte si ribella: antenna 5G da 35 metri, i residenti firmano la petizione

Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero.

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