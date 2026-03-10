Sorpreso in una zona di spaccio con 13 dosi di cocaina

Durante un controllo di polizia in una zona nota per lo spaccio, un uomo è stato sorpreso con 13 dosi di cocaina nelle tasche. Alla vista delle pattuglie, ha mostrato un comportamento sospetto e ha tentato di scappare, cercando di dileguarsi tra le auto parcheggiate. La fuga è durata poco e l'uomo è stato fermato poco dopo.

Gli agenti di polizia hanno fermato ad Aprilia un 26enne, che era già stato denunciato nei giorni scorsi per lo stesso reato Aveva un atteggiamento sospetto e, alla vista delle pattuglie della polizia impegnate in un servizio di controllo in una zona di spaccio, ha cercato di fuggire dileguandosi fra le auto in sosta. Il giovane, un 26enne italiano, è stato però fermato dai poliziotti dopo pochi metri. Era visibilmente agitato e, alla richiesta degli agenti, ha dichiarato di trovarsi lì per cercare le sue sigarette. Perquisito, è stato trovato però con 13 dosi di cocaina addosso, già confezionate in singoli involucri di plastica sigillati con nastro adesivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

